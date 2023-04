O convite de Chris Martin ao governador do Pará

Nesta passagem pelo Brasil, Chris Martin, vocalista do Coldplay, chamou Helder Barbalho para uma conversa política depois de um show no Rio.

A convite do cantor, o governador do Pará irá a Nova York no fim do mês participar da cúpula do Global Citizen, iniciativa de combate à crise climática e contra o avanço da pobreza no mundo.

Em 2021, Barbalho aceitou o desafio do vocalista da banda Coldplay, também no contexto da iniciativa global, e se comprometeu a criar novas áreas protegidas na Amazônia, como de fato aconteceu com o Refúgio da Vida Silvestre São Benedito e Azul, no Sul do estado.

Este ano, a Global Citizen está lançando o Power Our Planet, uma campanha global de um ano focada em dar aos países pobres e vulneráveis melhor acesso a soluções de financiamento para que possam enfrentar a crise climática e combater a pobreza extrema.