O contrato milionário do Ministério da Cultura com uma agência de viagens

O Ministério da Cultura assinou em agosto um contrato de 22,5 milhões de reais com uma empresa de Turismo de Brasília para gerenciar as viagens dos integrantes da pasta.

A agência será responsável por “reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacionais e internacionais”, diz publicação no Diário Oficial da União.

ATUALIZAÇÃO, 16H30 — O Ministério da Cultura enviou nota ao Radar: “O contrato em questão visa atender as necessidades dos Ministérios da Cultura e do Turismo. Já o valor mencionado é uma previsão para ser usado pelas duas pastas em quatro anos e será pago de acordo com a demanda de viagem dos dois ministérios, sem a obrigatoriedade de usar todo o valor contratado. Além disso, o aporte está dentro dos padrões que outros Ministérios já utilizam com passagens para cumprimento de agendas de governo realizadas no Brasil e no exterior”.

