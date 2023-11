O conselho de Michel Temer a Eduardo Leite no RS

O ex-presidente Michel Temer participou recentemente do 25º Seminário Econômico Família Previdência, organizado no Rio Grande do Sul. Em seu discurso, Temer defendeu as reformas do seu governo, constantemente criticadas pelo petismo.

“A Reforma Previdenciária foi fundamental, pois a dívida pública diminui na medida que diminui o débito tributário. Não acho que houve prejuízos para os aposentados. Agora, é importante ressaltar que a previdência, de tempos em tempos, precisa de readaptações”, disse Temer.

O ex-presidente encontrou o governador gaúcho Eduardo Leite no evento. Ao jovem político, Temer deu um conselho: “Sendo figura nacional, pregue a paz e harmonia no país”.

Para Temer, “num país desarmônico”, defender a pacificação é um bom caminho político.