Os vazamentos do caso Marielle Franco, há algumas semanas, foram vistos por aliados de Eduardo Paes como uma tentativa do Planalto de fortalecer o nome de Anielle Franco como vice do prefeito para a eleição deste ano.