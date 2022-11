O ‘bom papo’ de Bolsonaro com o líder do governo na Câmara

Líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR) esteve nesta sexta-feira no Palácio da Alvorada para se reuniu com o presidente, que ficou recluso na residência oficial na maior parte das últimas semanas, desde que foi derrotado nas urnas por Lula.

Nas redes sociais, Barros divulgou uma foto em que aparece com um sorriso no rosto ao lado de Bolsonaro (com semblante abatido) e se limitou a dizer que teve um “bom papo com o presidente”.

O Radar procurou o deputado paranaense — reeleito no mês passado para mais um mandato — e pediu que ele revelasse o teor da conversa, afinal de contas as últimas declarações públicas do mandatário ocorreram há mais de três semanas, em um vídeo publicado no último dia 2 para pedir que manifestantes bolsonaristas desbloqueassem estradas.

Barros, no entanto, respondeu que não comentaria o que conversou com o presidente e apenas reforçou que ele está “tranquilo” e que a conversa foi boa, sobre “todos os temas da atualidade”. Questionado se trataram da representação do PL rejeitada pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que acabou atingindo o seu partido, o PP, o deputado desconversou e repetiu que trataram de todos os temas.

Como se vê, Bolsonaro e seus aliados têm apostado no mistério desde a derrota do presidente no último dia 30. Neste sábado, ele deverá comparecer ao seu primeiro evento público, em uma solenidade militar na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ), e terá a oportunidade de quebrar o silêncio, se assim quiser.