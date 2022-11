Bolsonaro manda manifestantes desbloquearem estradas pelo país

Jair Bolsonaro divulgou na noite desta quarta-feira, 2, um vídeo em que pede o fim dos bloqueios nas estradas pelo país. Ele disse entender que os manifestantes estão “tristes e chateados” com o resultado das eleições, mas afirmou que os atos são inconstitucionais.

“É algo que não é legal: o fechamento de rodovias prejudica o direito de ir e vir das pessoas. Está lá na nossa Constituição. E nós sempre estivemos dentro dessas quatro linhas e nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além do prejuízo [que gera] à nossa economia”, disse ele, em vídeo de pouco mais de dois minutos publicado em seus perfis nas redes sociais.

O presidente diferenciou atos em praças ou espaços públicos, como os ocorridos ao longo de seu mandato na Avenida Paulista ou em Copacabana, dos bloqueios em estradas que têm o intuito claro de tumultuar o país e estimular um golpe de Estado. “Eu quero fazer um apelo a você: desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui a nossa legitimidade”, afirmou.

Bolsonaro afirmou que a PRF não tem dado conta de desmobilizar os bloqueios e pediu para que os manifestantes “procurem outra forma e outros locais” para se manifestarem. “Deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Colocamos a nossa Polícia Rodoviária Federal para desobstruir rodovias pelo Brasil e eles têm feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos e as dificuldades são enormes. Prejuízo, todo mundo está tendo com as rodovias fechadas. O apelo que eu faço a vocês: desobstruam as rodovias, protestem de outra forma, em outros locais, que isso é muito bem vindo e isso faz parte da nossa democracia”, disse o presidente.

Por fim, Bolsonaro pede compreensão de seus eleitores radicais ao receberem a orientação para finalizarem com os protestos nas estradas. “Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês”, disse.

Veja abaixo o vídeo divulgado pelo presidente: