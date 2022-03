O banho de água fria do União Brasil em Eduardo Paes e Lupi no Rio

Interlocutores da aliança entre PSD e PDT para o governo do Rio de Janeiro fizeram circular a informação nos últimos meses que estariam em conversas para que o União Brasil no Estado traísse o governador Cláudio Castro (PL) e desembarcasse de seu projeto de reeleição em outubro.

Eduardo Paes, principal dirigente do PSD no Rio, e Carlos Lupi, cacique nacional do PDT, anunciaram no início de fevereiro que estarão juntos nas eleições para o governo do Rio neste ano. Seus dois pré-candidatos ao cargo– Rodrigo Neves (PDT) e Felipe Santa Cruz (PSD)– deverão compor uma mesma chapa em outubro.

Segundo um integrante da aliança, a entrada do União Brasil tornaria o grupo imbatível, capaz de derrotar os dois principais concorrentes já postos na disputa, a saber o próprio governador Castro e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB).

O presidente do União Brasil, Wagner Carneiro, o Waguinho, disse ao Radar que uma composição com o PDT e o PSD é “muito difícil”. “Algumas pessoas no União Brasil não conseguiriam conviver com algumas pessoas da aliança do PDT com o PSD. É claro que na política não se olha no retrovisor e não se faz com rancor ou com base no passado, mas nesse momento acho muito difícil caminharmos com Lupi e com o Paes”, disse.