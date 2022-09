O ataque misógino que o general Heleno divulgou contra mulheres petistas

Chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno, de 74 anos, publicou na noite deste domingo uma charge com um ataque misógino a mulheres petistas, entre elas a ex-presidente Dilma Rousseff, também de 74 anos, e as deputadas federais Benedita da Silva, de 80, e Maria do Rosário, de 55.

“PT manda usa tropa com canhões para provar que Bolsonaro não é imbroxável”, diz o texto que acompanha o desenho, em referência ao grito de guerra puxado pelo presidente no 7 de Setembro sobre a própria suposta virilidade.

A imagem com as caricaturas das políticas, uma delas retratada como um dragão, foi divulgada no “status” do WhatsApp do ministro, semelhante aos “stories” do Instagram, e ficou disponível para quem tem o contato dele no aplicativo.