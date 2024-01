O apetite do Centrão no governo Lula

Depois do loteamento da cúpula da Caixa, o Centrão tem cobrado Lula por nomeações na Funasa e na Companhia Docas do Rio Grande do Norte.

O governo firmou compromisso, no ano passado, de entregar a Caixa de “porteira fechada” a Arthur Lira e seus aliados na Câmara. A Funasa entrou no bolo juntamente com a outra estatal do Nordeste que, segundo aliados de Lira, tem cargo inclusive em Alagoas, reduto do chefe da Câmara.