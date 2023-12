O acordo entre a PF e a CNT para combater o roubo de cargas

VEJA Mercado em Vídeo

A iminente desaceleração da economia brasileira e entrevista com Luis Otávio Leal

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta segunda-feira, 4. A semana será marcada pela publicação do resultado do PIB do Brasil no terceiro trimestre na próxima terça-feira. A expectativa é por uma desaceleração no ritmo de crescimento e um avanço de 0,3% em relação ao segundo trimestre. O mercado tem projetado um crescimento menor para este ano nas últimas edições do Boletim Focus. Os investidores seguem em compasso de espera pela reforma tributária e pela LDO em Brasília. O saldo das contas públicas até outubro e os números de emprego dos Estados Unidos em novembro também prometem agitar a semana. Diego Gimenes entrevista Luis Otávio Leal, economista-chefe da G5 Partners.