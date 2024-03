O acordo do MPF com militar que atacou Lula nas redes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O MPF fechou recentemente um Termo de Ajustamento de Conduta com Osvaldo Silva, um tenente do Exército — já na reserva –, morador do Rio de Janeiro, que postou textos contra Lula nas redes.

“Enquanto centenas de inocentes estão presos, um ladrão está solto governando nosso país. Justiça canalha brasileira. Não podemos dar trégua para esse maldito. Eles não deixaram Bolsonaro governar quatro anos, não foi? Agora temos que dar o troco. Vou repassar pra toda galera. Devagarinho ele vai sendo queimado e aí pode ser que o próprio sistema que o colocou lá resolva tirá-lo”, diz o militar bolsonarista.

Pelo acordo, o militar vai pagar 5.000 reais de reparação — em parcelas de 1.000 reais –, terá de fazer um curso sobre democracia e ainda ficará um bom período sem poder usar as redes sociais.