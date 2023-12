Número de sessões do Congresso despenca no primeiro ano do governo Lula

Até esta semana, o Congresso comandado por Rodrigo Pacheco havia realizado apenas quatro sessões conjuntas desde o início do governo Lula, para análises de vetos presidenciais e projetos orçamentários. Os membros da Câmara e do Senado voltaram a se reunir nesta quinta.

Em 2023, o número de reuniões de deputados e senadores despencou em relação às 17 de 2019, primeiro ano de Jair Bolsonaro no Planalto, quando o chefe do Legislativo era Davi Alcolumbre.

No ano passado, já sob a presidência de Pacheco, foram 11.

Com Lula, o líder do governo no Congresso é o senador Randolfe Rodrigues, a quem cabe fazer a articulação para a votação das pautas de interesse do Planalto.

Questionado pelo Radar sobre a queda no número das sessões, o parlamentar não respondeu até o momento.

