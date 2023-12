Novos dados do Caged reforçam dificuldade de Lula bater meta de empregos

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados há pouco mostram a criação de 130.097 postos de trabalho com carteira assinada em novembro. No acumulado do ano, o Brasil ultrapassou os 1,9 milhão de novos empregos, mas corre o risco de não bater a meta estipulada por Lula, caso 2023 siga a tendência dos últimos anos com saldo negativo em dezembro.

No fim de outubro, o presidente disse que o Brasil poderia encerrar o ano com 2 milhões de novas vagas. À época, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ponderou que o número poderia ser “arredondado”, considerando mais de 1,9 milhão de empregos — uma marca que se mostra mais factível a ser confirmada em janeiro de 2024, quando serão apresentados os dados de dezembro.

Por outro lado, na comparação com novembro de 2022, os números divulgados nesta quinta-feira mostram um melhor desempenho na criação de empregos formais. No ano passado, o 11º mês registrou 127.832 vagas, o que representa, em 2023, um aumento de 1,7%.