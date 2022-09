Novo remédio do SUS auxilia pacientes de câncer de mama após cirurgia

O Ministério da Saúde incorporou um novo remédio na lista de pacientes de câncer de mama atendidos pelo SUS. O medicamento é indicado para monoterapia, método em que o tratamento consiste na utilização de apenas uma droga ou procedimento.

Registrado pela Anvisa e com preço regulado pela CMED, o Trastuzumabe Entansina passou recentemente pela avaliação do Conitec, que analisa critérios econômicos e científicos para a implementação de medicamentos no SUS. O remédio foi considerado eficaz e seguro. A comissão ainda considerou o custo razoável em relação ao benefício da droga e dentro dos padrões de investimento em outros tratamentos já incorporados.

De acordo com a OMS, o Brasil tem cerca de 60.000 novos diagnósticos de câncer de mama por ano. A estimativa é que 60, a cada 100.000 mulheres, sofram com a doença. Especialistas acreditam que a incidência de câncer de mama entre as brasileiras, nos próximos 20 anos, será 47% maior. O aumento no número de casos é uma tendência mundial decorrente do envelhecimento da população.