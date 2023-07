Novo presidente do Paraguai pode acabar juntando Temer e Lula

No jantar promovido por João Doria, nesta semana, o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, conversou com Michel Temer sobre as obras da Ponte da Integração, na fronteira com o Paraná, iniciadas durante a gestão do brasileiro no Planalto.

O projeto conjunto entre os países deve ser finalmente inaugurado neste ano. Peña, que assume em agosto, avisou que convidará Temer para a festa. Nessa hora, um gaiato ponderou: “Será que o Lula vai gostar?”

Temer diz que vai avaliar a possibilidade de encontrar com as figuras do “atual governo” na inauguração, caso o convite de Peña chegue: “Examinarei”.