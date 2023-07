Novo ministro do Turismo tem primeira reunião com Lula

Pouco mais de uma semana depois de ser nomeado para comandar o Ministério do Turismo, Celso Sabino participa nesse momento da sua primeira reunião com o presidente Lula como ministro, no Palácio do Planalto.

A pauta da conversa, marcada para começar às 17h, são os principais projetos para o setor no Brasil para os próximos anos, como ecoturismo sustentável, turismo de base comunitária, volunturismo, COP-30, Mercosul e BRICS.

O novo ministro defende que turismo tem de gerar riqueza, desenvolvimento e cidadania e já planeja indicar outras fontes de recursos, não apenas pedir mais orçamento para a pasta.

