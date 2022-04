Novo ministro da Agricultura deixa bolsonaristas com um pé atrás

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A escolha de Marcos Montes, do PSD de Gilberto Kassab, para comandar o Ministério da Agricultura no lugar de Tereza Cristina desagradou uma parcela dos ruralistas bolsonaristas.

Esse grupo se ressente do fato de que, em 2018, Montes foi candidato a vice na chapa do então tucano Antonio Anastasia ao Governo de Minas Gerais contra Romeu Zema, um dos principais governadores aliados do presidente Jair Bolsonaro.

Ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o ex-deputado federal conta com aliados no Congresso, mas tem a desconfiança de parte dos produtores rurais, segundo representantes do setor ouvidos pelo Radar.