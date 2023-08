Novo espetáculo de Carol Duarte estreia em agosto no Rio

O espetáculo “Babilônia Tropical – A Nostalgia do Açúcar” estreia em 30 de agosto no CCBB Rio. O enredo remonta Recife do século XVII e o contraste entre o projeto de modernidade e as violências de gênero, classe e raça, durante a chegada dos holandeses, em busca das riquezas da produção de açúcar.

A peça é protagonizada por Carol Duarte, atriz que estreou na televisão com sucesso na novela “A Força do Querer” e ficou afastada desde então. Para ela, ao contar o passado, o espetáculo pode elucidar problemas atuais.

“Os vilões da nossa história devem ser nomeados para que, no presente, possamos extirpar qualquer indício dessa herança escravocrata, recolocando nos devidos lugares os que foram capturados e os que capturam”, diz Carol.

“Hoje, infelizmente, estamos recebendo muitas notícias de empresas com trabalho escravo e, nesta terra, isso não é novidade. Que o teatro possa jogar luz na barbárie que ainda hoje reside no coração do Brasil”, acrescenta.

