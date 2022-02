Novo chefe brasileiro de Itaipu Binacional toma posse nesta terça-feira

Nomeado no dia 27 de janeiro, o almirante Anatalicio Risden Junior toma posse nesta terça-feira como diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional, com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Ele substitui o general João Francisco Ferreira, que assumiu o cargo em abril do ano passado (no lugar do general Joaquim Silva e Luna, que deixou o posto para comandar a Petrobras). Ferreira pediu exoneração do cargo no mês passado alegando motivos pessoais.

Diretor financeiro executivo da usina desde 2019, Risden será empossado no Palácio do Itamaraty, em Brasília, às 11h30. O almirante terá a missão de conduzir a parte brasileira de Itaipu às vésperas do fim do prazo para a revisão do tratado financeiro com o Paraguai, firmado em 1973. A oposição já está de olho, como mostrou o Radar.

O novo chefe da hidrelétrica foi nomeado pelo presidente e pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, almirante como ele. Em 2018, Risden compôs a equipe econômica de transição do governo Bolsonaro.