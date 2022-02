Deputado quer saber planos do governo para renovação do Tratado de Itaipu

O deputado federal Gustavo Fruet (PDT-PR) apresentou um pedido de informações ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para que ele explique o que a pasta está fazendo a respeito da revisão do Tratado de Itaipu, que vence no ano que vem.

O acordo comercial foi firmado entre Brasil e Paraguai para a contratação de energia na usina hidrelétrica foi firmado em 1973, com a previsão de ser revisto 50 anos depois. Trata-se do Anexo C do tratado, que diz respeito à parte financeira do acordo.

Fruet desconfia que o governo não está se preparando para atualização do documento. Em 2019, o deputado apresentou a proposta de um novo tratado, com a previsão do uso de recursos economizados em investimentos no Paraná, onde fica parte da usina.

Na ocasião, o ministério informou que havia criado um grupo de trabalho para tratar do tema e que estava tudo sob controle. Sem atualizações desde então, o parlamentar paranaense resolveu apresentar o requerimento de informações.

Fruet disse ter informações de que o Paraguai está atuando de forma profissional e dando prioridade ao tema, que estaria adiantado no país vizinho.

“Precisamos saber se efetivamente esse grupo de trabalho está ativo. É um tema prioritário, que precisa ser tratado com a devida importância pelo governo brasileiro”, declarou. “Itaipu gera mais de 10% da energia consumida no Brasil e é um patrimônio nacional”, justificou o deputado.