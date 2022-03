Novo atentado contra Bolsonaro? Vídeo com fake news ganha as redes

Nos últimos dias, as redes bolsonaristas foram inundadas de mensagens sobre o risco de Jair Bolsonaro sofrer um novo atentado na campanha deste ano. Os filhos do presidente alimentam a teoria em postagens que falam sobre os riscos corridos por Bolsonaro.

Nos últimos dias, um vídeo de uma motociata de Bolsonaro em São Paulo passou a ser compartilhado com força nas redes. Nas imagens, um homem numa moto tenta furar o bloqueio de seguranças para se aproximar de Bolsonaro.

O texto bolsonarista sobre o episódio diz que o motoqueiro foi preso com um objeto perfurante. A verdade, no entanto, é que o motoqueiro era mais um apoiador de Bolsonaro. A narrativa do novo atentado, no entanto, vem ganhado espaço nas redes.