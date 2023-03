Novo aciona PGR contra suposta usurpação de cargo de petista na Conab

O Partido Novo pediu nesta segunda-feira que a Procuradoria-Geral da República investigue suposta usurpação de função pública do indicado de Lula para chefiar a Companhia Nacional de Abastecimento.

Terceiro colocado na disputa ao governo gaúcho no ano passado, Edegar Pretto (PT-RS) é filho do ex-deputado Adão Pretto, um dos fundadores do MST, e foi o escolhido para o partido para o comando da Conab. O Radar mostrou em fevereiro que, antes do Conselho de Administração aceitar o nome, o petista já solicitava a relação de cargos e salários do órgão.

A organização da Conab no governo Lula é alvo de críticas da bancada ruralista. Os parlamentares ligados ao agronegócio querem que a Companhia volte ao Ministério da Agricultura e Pecuária, de Carlos Fávaro (PSD-MT). Agora, o órgão é responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário, comandado por Paulo Teixeira (PT-SP).

A representação apresentada pelo Novo também pede a apuração de “eventual conivência do Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, sr. Luiz Paulo Teixeira Ferreira, para a perpetração dos delitos citados (usurpação de função pública)”.

Leia a íntegra da solicitação:

