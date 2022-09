Nova pesquisa mostra cenário desesperador para Bolsonaro

A nova pesquisa Quaest divulgada nesta quarta revela um cenário preocupante para Jair Bolsonaro a quatro dias do primeiro turno da eleição. A avaliação do governo, crucial para garantir a competitividade do presidente no confronto com Lula, é negativa em quatro das cinco regiões do país.

O cenário, segundo o instituto, é mais desastroso no Nordeste, onde 55% dos eleitores avaliam negativamente a gestão de Bolsonaro. Os que avaliam positivamente a gestão são 22%. O trabalho é visto de forma regular por 20%.

No Sudeste, região que comporta o maior número de eleitores do país, a avaliação negativa do governo é de 38%, a positiva é de 34% e a regular está em 25%. O cenário é parecido no Centro-Oeste e Norte, onde o governo é negativamente avaliado por 39% dos eleitores. A avaliação positiva é de 32% e a regular está em 26%.

A região Sul do país é a única onde Bolsonaro é avaliado positivamente pela maioria dos eleitores. A gestão é positiva para 38% dos eleitores, negativa para 35% e regular para 25%.

Em todo o país, a avaliação negativa do governo é de 42%, a positiva está em 31% e a regular é de 24%. A Quaest ouviu 2.000 eleitores entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos.