Nova Orquestra estreia em Nova York homenageando a Tropicália

Depois de se apresentar em grandes eventos como a Game XP, Rock in Rio e Rock the Mountain e levar diferentes concertos a dez Estados do país, com repertórios que vão de Cazuza a Led Zeppelin, a Nova Orquestra fará sua primeira turnê fora do país, em Nova York.

Apresentando um repertório inédito com compositores brasileiros do movimento Tropicália, serão quatro espaços no famoso bairro do Brooklyn, incluindo a Brooklyn Brewery, a maior cervejaria de Nova York.

Além dela, a orquestra se apresentará na Pete’s Candy Store, no Santo Brúklin e na Las Santas. Os concertos acontecerão nos dias 25, 26 e 27 de agosto e serão gratuitos.

Antes disso, no Brasil, a Nova Orquestra apresentará, em parceria com o Instituto Vale Música, a turnê inédita “Alô, Alô Marciano”, em homenagem à rainha do rock Rita Lee, que passará pelo Rio de Janeiro, São Luís, Marabá e Belém.

Os shows acontecerão nos dias 14, 16, 18 e 21 de agosto, respectivamente, e serão gratuitos ou terão ingressos populares.

Projeto musical criado em 2019 pela agência Olga, através dos empresários cariocas Mateus Simões e João Magalhães, com o intuito de proporcionar experiências únicas em música de concerto, a Nova Orquestra é a primeira orquestra 100% pop do Brasil.

