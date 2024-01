Nova operação da PF sobre Abin paralela mira Carlos Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira mais uma operação para investigar o esquema ilegal de espionagem montado na Abin durante a gestão de Jair Bolsonaro.

Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão contra supostos beneficiados pelas informações ilegais obtidas pela chamada “Abin paralela”. Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, é um dos alvos. Os agentes realizam buscas em endereços do vereador do Rio.

“Nesta nova etapa, a Polícia Federal busca avançar no núcleo político, identificando os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente no âmbito da Abin, por meio de ações clandestinas. Nessas ações eram utilizadas técnicas de investigação próprias das polícias judiciárias, sem, contudo, qualquer controle judicial ou do Ministério Público”, informou a corporação, em nota.

Os nomes dos investigados na nova fase da operação não foram divulgados até o momento.

De acordo com o comunicado, os alvos podem responder, “na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei”.

Segundo a PF, estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão, sendo cinco no Rio de Janeiro, um em Angra dos Reis (RJ), onde estão Carlos e o pai, um em Brasília, uma em Formosa (GO) e um em Salvador.

Na semana passada, a Polícia Federal cumpriu mandados contra Alexandre Ramagem, suposto líder do esquema de espionagem, e integrantes da Abin e da própria PF por envolvimento nas missões criminosas.

Os investigadores descobriram que diferentes autoridades da República foram monitoradas ilegalmente e que os integrantes do grupo atuaram para atrapalhar investigações e para auxiliar os filhos de Bolsonaro em casos na Justiça.