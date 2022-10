No WhatApp, campanha de Lula ainda explora ‘pintou um clima’ de Bolsonaro

Um dia depois de o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, proibir a campanha de Lula de utilizar vídeos que associam Jair Bolsonaro à pedofilia, a equipe do petista divulgou há pouco, pelo WhatsApp, um vídeo explorando a declaração do presidente de que “pintou o clima” com umas “meninas bonitinhas” venezuelanas de 14, 15 anos.

“Dá um google, pintou um clima: Na real pintou um crime”, diz a mensagem enviada em grupos da campanha no aplicativo de mensagens.

O vídeo começa com Bolsonaro dizendo “dá um google”, no debate da Band deste domingo. No caso, o presidente orientou os espectadores a buscarem dados sobre o desmatamento nos governos do petista.

A tela então mostra uma busca com a expressão “pintou um clima” e os resultados que aparecem são notícias sobre o relato de Bolsonaro em uma entrevista a um podcast, na sexta-feira, e a repercussão da fala.

“Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião. Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e vi umas menininhas, três, quatro, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas no sábado. Vi que elas eram meio parecidas. Pintou um clima, eu voltei. ‘Posso entrar na sua casa?’. Eu entrei. Tinha umas 15, 20 meninas sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. Eu pergunto: meninas bonitinhas se arrumando. Todas venezuelanas. Eu pergunto: meninas bonitinhas se arrumando no sábado pra quê?”, disse Bolsonaro na ocasião.

Veja o vídeo produzido pela campanha de Lula: