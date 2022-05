No STF, presidente da OAB prega união do país em defesa da democracia

Presidente nacional da OAB, Beto Simonetti discursou nesta quarta no evento realizado pelo STF para lembrar os 15 anos da repercussão geral — regime de julgamento aplicado a casos específicos e que obriga todos os tribunais do país a seguirem a decisão do Supremo — no Judiciário

Como antecipou o Radar no início da manhã, o evento foi marcado por declarações em defesa da democracia e do sistema eleitoral. Simonetti lembrou que todas as instituições democráticas têm a “tarefa” de defender a soberania popular do voto e a democracia.

“A OAB zela pelos pilares da democracia, que são o voto secreto, periódico e universal; a separação entre os Poderes; o modelo federativo; e o sistema de direitos e garantias individuais”, diz Simonetti.

“A cada ciclo de quatro anos, que se inicia e se encerra com a realização de eleições, reafirmamos que o Brasil é uma terra que valoriza a cidadania, a busca de ideais, a realização de sonhos. Dentro das imperfeições da democracia estão as respostas para eliminar as desigualdades e as injustiças. A cada eleição, os Poderes constituídos têm um encontro singular entre si e com o povo. Atuar pela preservação do sistema democrático e do Estado de Direito, onde impere a liberdade, a legalidade e a segurança jurídica, é tarefa que deve unir todos nós”, segue o presidente da entidade.

