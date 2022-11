‘Ninguém está a salvo’: o duro alerta de Lula sobre a crise climática

No meio do seu pronunciamento na COP27, há pouco, Lula fez um duro alerta sobre as consequências da crise climática no mundo, lembrando das vidas comprometidas e dos impactos negativos na economia dos países.

O presidente eleito citou projeções da Organização Mundial da Saúde de que o aquecimento global pode causar aproximadamente 250.000 mortes adicionais por ano entre 2030 e 2050, por desnutrição, malária, diarreia e estresse provocado pelo calor excessivo. Na economia, os custos com danos diretos à saúde são estimados pela OMS entre 2 a 4 bilhões de dólares por ano até 2030.

“Ninguém está a salvo“, declarou o brasileiro, apontando que os Estados Unidos convivem com tornados e tempestades tropicais cada vez mais frequentes e com “potencial destrutivo sem precedentes” e que países insulares estão “simplesmente ameaçados de desaparecer”.

“No Brasil, que é uma potência florestal e hídrica, vivemos em 2021 a maior seca em 90 anos, e fomos assolados por enchentes de grandes proporções que impactaram milhões de pessoas. A Europa enfrenta uma série de fenômenos meteorológicos e climáticos extremos em várias partes do continente – de incêndios devastadores a inundações que causam um número inédito de mortes”, declarou Lula.

Ele destacou ainda a situação na África, que é o continente com a menor taxa de emissão de gases do efeito estufa do planeta mas também vem sofrendo eventos climáticos extremos, como enchentes e secas no Chade, Nigéria, Madagascar e parte da Somália. Aos egípcios, anfitriões da atual edição da conferência da ONU, ele alertou que a elevação do nível dos mares pode ser “catastrófica” num futuro próximo para dezenas de milhões de pessoas que vivem no Delta do rio Nilo.

“Repito: ninguém está a salvo. A emergência climática afeta a todos, embora seus efeitos recaiam com maior intensidade sobre os mais vulneráveis”, concluiu.