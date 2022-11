Nike faz acordo com o MPF e veta nomes religiosos na camisa da seleção

A Nike firmou um acordo com o Ministério Público Federal para proibir termos religiosos nas camisas da seleção brasileira de futebol que são vendidas aos torcedores e que podem ser personalizadas com um nome nas costas no lugar onde normalmente vão os nomes dos jogadores.

Em agosto, a Nike deu início às vendas de camisetas da seleção para a Copa do Catar, que começa no próximo dia 20. Consumidores perceberam que no site da empresa era possível customizar as camisetas com nomes cristãos, como Jesus e Cristo, mas o sistema bloqueava nomes relacionados, por exemplo, às religiões de matriz africana, como Ogum e Exu.

Uma representação foi enviada ao MPF pedindo a instauração de um inquérito civil para apurar possível discriminação religiosa. No último dia 11, a Fisia, empresa distribuidora da Nike no Brasil, firmou um acordo com o MPF para banir todos os termos religiosos do sistema de customização das camisas da seleção.

Continua após a publicidade