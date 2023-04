Nestlé busca aplicativo para vender alimentos que iriam para o lixo

O aplicativo Food to Save, que vende em sacolas surpresas a preços modestos com alimentos próximos do prazo de validade, fechou acordo com a Nestlé e agora conta com produtos da marca. A gigante do ramo alimentício pretende vender 15 toneladas de produtos que seriam desperdiçados em mais de 10.000 sacolas na nova modalidade.

“Essa parceria comercial aliada a ações concretas de sustentabilidade, evita o desperdício e também promove acessibilidade, permitindo que nossos produtos sejam experimentados por novos consumidores”, disse uma das diretoras da Nestlé, Ana Karina Melo.

O Food to Save opera na capital paulista, no Grande ABC, em Campinas (SP), Americana (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF). A parceria com a empresa suíça também rendeu a startup um projeto piloto incubado no hub de inovação da Nestlé, Panela.