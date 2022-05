‘Não sei se a candidatura de Ciro Gomes vai até o fim’, diz Gleisi

A presidente do PT Gleisi Hoffmann afirmou nesta segunda que a coligação Lula-Alckmin — formada por sete partidos — tem buscado ampliar o leque de alianças com legendas de centro e declarou que o apoio do PDT de Ciro Gomes seria bem-vindo entre o grupo.

A declaração foi dada em entrevista coletiva após a primeira reunião de campanha do PT e do PSB com as demais siglas que compõem a base de apoio da candidatura do ex-presidente — PV, Rede, PCdoV, PSOL e Solidariedade.

“Obviamente que nós gostaríamos de ter o PDT nesse campo, que sempre teve posições muito semelhantes em relação à política e à conjuntura (…) não sei se a candidatura do Ciro vai chegar até o fim ou não, isso é uma decisão que cabe ao PDT (…) se o Ciro não for candidato, vai ter uma migração de votos que vai pra candidatura do Lula, não tenho dúvida”, disse Gleisi.

De acordo com a dirigente petista, há um “esforço conjunto” entre os partidos aliados de aproximação com siglas como Avante e Pros — o trabalho também está centrado em intensificar as conversas com o MDB e o PSD de Gilberto Kassab, diz Gleisi.

A relação destas duas últimas legendas com o PT, no entanto, têm como entrave as diferentes costuras que cada uma tem feito nos estados e, no caso específico do MDB, há a pré-candidatura já colocada de Simone Tebet, que ganhou mais contorno com a desistência de João Doria (PSDB) da corrida eleitoral ao Planalto.

Após o anúncio, o cacique tucano Bruno Araújo defendeu a necessidade de estreitamento das conversas entre PSDB e MDB com os pré-candidatos Luciano Bivar (União Brasil) e Ciro Gomes. O presidente do PDT Carlos Lupi, no entanto, defendeu a candidatura do pedetista. “Luciano Huck, Moro, Doria. Muitos vão ficando pelo caminho, enquanto Ciro está consolidado e trazendo o verdadeiro debate necessário: de projetos”, declarou.

