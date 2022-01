‘Não haverá carnaval de rua no Rio como no passado’, diz Eduardo Paes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O prefeito Eduardo Paes anunciou há pouco a decisão de não realizar neste ano o carnaval de rua do Rio de Janeiro. O avanço dos casos de coronavírus na cidade, combinados com o avanço dos casos de gripe, motivam a decisão.

“Acabei de ter uma reunião com o pessoal dos blocos de rua e já comuniquei a eles. Não haverá carnaval de rua nos moldes do passado”, diz o prefeito. “Vamos estabelecer os protocolos do carnaval da Sapucaí, que está confirmado”, seguiu Paes.

Segundo Paes, os blocos de rua vão apresentar sugestões de outras formas de evento para o período.