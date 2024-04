“Não há previsão de reforma ministerial”, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, em café com jornalistas no Palácio do Planalto, que não tem, atualmente, “nenhuma previsão” de promover uma reforma ministerial.

Recorrendo a uma metáfora do futebol, Lula afirmou que nenhum treinador anuncia quais jogadores vai tirar durante a partida quando o time está entrando em campo.

“O time entra para jogar e o time está jogando do jeito que eu acho que deve jogar”, disse o presidente sobre seus ministros.

A declaração vem na esteira de uma crise política com Arthur Lira depois de o presidente da Câmara chamar o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), responsável pela articulação política do Planalto, de “desafeto pessoal” e “incompetente”.

Continua após a publicidade

No café com jornalistas, Lula afirmou que teve uma “conversa” a sós com Lira — e que, quando marcar uma “reunião”, chamará os líderes do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), para participar.

Lula não revelou o que discutiu com o presidente da Câmara no encontro reservado.