Na Raposa Serra do Sol, Lula promete financiamento agrícola para indígenas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula participou nesta segunda-feira de assembleia indígena na Terra Raposa Serra do Sol e prometeu o planejamento de um programa de financiamento agrícola para os povos originários. Após visitar uma feira com produções dos índios, o presidente se disse decepcionado pela falta de incentivo do governo para a agricultura indígenas.

”Quando eu regressar a Brasília, vou reunir a Sônia (Guajajara), vou reunir os companheiros ministros, que estão ligados à área da produção, para que a gente possa, definitivamente, colocar vocês dentro de um programa de financiamento da produção agrícola, para que vocês possam melhorar e aumentar a capacidade das coisas que vocês produzem”, disse Lula aos indígenas.

No discurso, Lula disse que o plano passaria por uma política interministerial e conversaria com os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, Wellington Dias, da Assistência Social e Combate à Fome, além de Sônia Guajajara, dos Povos Originários e Joênia Wapichana, presidente da Funai.

Lula também se comprometeu a investir na saúde e na formação de médicos indígenas. O objetivo é traçar uma estratégia que permita um posto de saúde em cada comunidade indígena. O presidente fez ainda uma fala enfática contra o garimpo ilegal e a favor da demarcação de terras indígenas, como política de produtividade agrícola e de proteção ambiental.

“Nós precisamos rapidamente tentar legalizar todas as terras”, afirmou. “Para os indígenas ocupar o território que é deles, para aumentar a sua capacidade de produção e para que possa ajudar a gente a cuidar daquilo que passa a ser um bem precioso para nós que é a necessidade de cuidar do clima”.