Na mira da reforma, Wellington Dias divulga como foi conversa com Lula

Na mira da reforma ministerial negociada entre o governo e o Centrão, Wellington Dias divulgou, por meio de sua assessoria, como foi a conversa que teve com Lula na manhã desta quarta-feira.

Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, a reunião no Palácio do Planalto serviu para acertar “últimos detalhes” sobre o lançamento do Brasil Sem Fome.

Dias informa, ainda, que o programa será lançado oficialmente na tarde desta quinta-feira em Teresina, no Piauí, Estado que governou por oito anos, com a presença do presidente da República.

O ministério comandado pelo petista é cobiçado pelo PP, de Arthur Lira. Internamente, o líder da bancada na Câmara, André Fufuca, já comunicou aos correligionários que assumirá uma pasta no governo Lula.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga