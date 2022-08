Na Febraban, Bolsonaro mostra foto de Lula e ataca petista

Jair Bolsonaro falou nesta segunda na Febraban e escolheu Lula e a carta em defesa da democracia como alvos em seu discurso. O presidente mostrou uma foto de Lula com Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, para dizer que o petista, que assinou o manifesto pela democracia, teria relações com líderes antidemocráticos. Ortega fechou rádios católicas no país.

“É isso que tá causando aqui esse burburinho da democracia. Ah, o Bolsonaro não é democrata. O outro lado é democrata. Segundo a imprensa, ele (mostra foto de Lula) acabou de assinar a carta pela democracia. A fotografia antiga com o nosso prezado Daniel Ortega, da Nicarágua, que ontem decidiu fechar todas as rádios católicas do país. E outra coisa, pessoal, quem quer ser democrata não assina cartinha, não. Se eu mandar assinar que sou honesto, todo mundo vai assinar que é honesto. Democracia tem que sentir”, disse Bolsonaro. “Quando, há poucos dias, aquele episódio lamentável (morte de Dom Phillips e Bruno Pereira), o cara falou aí: comigo vai ser desmatamento zero. Eu peguei e pedi ao Meio Ambiente. Me levante os primeiros três anos do cara, 2003, 2004 e 2005 e o meu, sobre desmatamento. Lá atrás foi o dobro do meu governo. Falar todo mundo fala. Fazer cartinha, faz”, disse o presidente.