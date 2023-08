Na CPI, Ronaldinho diz que nunca foi intimado à Comissão

Ronaldinho Gaúcho presta depoimento nesta quinta à CPI das Pirâmides Financeiras. Segundo o ex-jogador, ele nunca foi intimado a comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito e nunca foi sócio da empresa 18K Ronaldinho e foi vítima de golpistas que usaram indevidamente seu nome.

“Se vocês pedirem para a CPI a prova da minha intimação, verão que inexiste. O meu irmão recebeu a intimação no dia 21/08/2023 e informou que não poderia fazer parte presente no dia seguinte pela manhã, em Brasília. Disse que não teria tempo hábil, tendo solicitado o agendamento de nova data. No dia seguinte, 22/08/23, meu irmão foi comunicado da nova data 24/08/23. O meu irmão me avisou dessa nova data e, prontamente, eu comprei a passagem aérea para o dia 23/08/2023, mesmo não tendo sido intimado para a CPI”, leu Ronaldinho aos deputados.

“O meu irmão estava no Rio de Janeiro e eu estava em Porto Alegre. No dia 23/08/23, o Aeroporto Salgado Filho fechou em razão de uma forte tempestade. Prontamente, o meu advogado enviou um e-mail para essa CPI informando a impossibilidade de voar em razão da tempestade. No referido e-mail, foi solicitado o agendamento de uma nova data. Esta CPI não respondeu o e-mail”, seguiu o ex-atleta.

Quanto à empresa, o ex-jogador alega ter licenciado sua imagem apenas à uma linha de relógio e que nunca foi sócio ou fundador da empresa 18K Ronaldinho. Ele disse ainda que, “tendo em vista que o forte sempre foi jogar futebol”, os contratos foram firmados pelo seu irmão, Roberto Assis Moreira.

“Eles utilizaram indevidamente o meu nome para criar a razão social dessa empresa”, disse.

“Eu fui, em verdade, vítima dos senhores Rafael e Marcelo, ora investigados pelo MP e pela Polícia, que utilizaram meu nome indevidamente. Os senhores Rafael e Marcelo usaram a minha imagem captada para a promoção da linha de relógios indevidamente. Eu vi o senhor Marcelo Lara, duas ou três vezes no máximo, em alguma sessão de fotos e vídeos, para a linha de relógios. O senhor Rafael Horácio, eu sequer recordo ter conhecido”.

