Na China, Gleisi critica ditadura de… Elon Musk

Da China, a presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, usou o X (ex-Twitter) para criticar a “ditadura” de Elon Musk, dono da rede social em que foram feitas as críticas.

“Ditadura é o que Musk quer impor ao Brasil, passando por cima do estado de direito e das instituições em nosso país. O dono da rede X age em sintonia com a extrema-direita global para ameaçar a democracia em nosso país”, escreveu na rede social proibida, por decisão judicial, na China, Rússia, Irã, Coréia do Norte, entre outros países.

Nesta terça feira, 9 de abril, realizamos o VII seminário teórico entre o Partido Comunista da China e o Partido dos Trabalhadores. Fomos recebidos por Liu Jianchao, ministro do departamento internacional do Comitê Crntral do PCCh. Nossos partidos fazem 40 anos de relações… pic.twitter.com/qpJthwa12R — Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 9, 2024

Nesta terça-feira, a dirigente petista participou de seminário teórico do entre o Partido Comunista Chinês e o Partido dos Trabalhadores. Segundo a deputada, as relações políticas existem há 40 anos.

No ano passado, integrantes do Partido Comunista Chinês visitaram o Brasil e assinaram um acordo de cooperação com o PT. Outro termo de cooperação, com o Partido Comunista Cubano, foi assinado recentemente, no fim de março, por Gleisi Hoffmann em Havana.