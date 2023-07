Museu do Amanhã reúne contos e ilustrações de ficção científica brasileira

Fruto de uma oficina de contos do Laboratório de Atividades do Amanhã, a mostra “Sai-Fai: ficção científica à brasileira” será aberta a partir da próxima semana. A exposição reúne tecnologia e artes visuais a partir de 19 autores de todo o Brasil, a partir do conceito de literatura expandida, que conecta as palavras ao audiovisual.

Na oficina, foram construídos textos de diferentes gêneros como terror, thriller, contos psicológicos, roteiro de podcast e humor com ajuda dos escritores e roteiristas, Alexey Dodsworth e Ale Santos, da pesquisadora e jornalista, Lidia Zuin e da pesquisadora e curadora indígena, Trudruá Dorrico. Entre os temas abordados estão Afrofuturismo, Ancestrofuturismo e Futurismo Indígena.

“Podemos encarar essa oficina como uma expressão de vanguarda, principalmente em um país que parece subestimar a arte e o imaginário dos povos periféricos e nativos. Um país que ainda não percebeu a potência de todas as nossas histórias”, disse Ale Santos..

A mostra contará com trechos de contos e ilustrações de dez artistas visuais brasileiros, além de um livro digital, que poderá ser acessado via QR Code disponibilizado no espaço físico da exposição, que inicia em 25 de julho, no Museu do Amanhã.

