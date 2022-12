Museu Casa de Portinari em SP ganha galeria multimídia

O Museu Casa de Portinari, que funciona na casa que foi de Cândido Portinari, em Brodowski, na região de Ribeirão Preto (SP), inaugurou nesta quinta uma galeria multimídia que exibirá em caráter permanente a obra completa do pintor brasileiro morto em 1962.

Foram instalados quatro projetores de alta resolução que exibirão em ordem cronológica nas paredes do museu mais de 5.300 obras de Portinari registradas no catálogo Raisonné. Em 29 de dezembro completam 119 anos do nascimento do artista.

O investimento é do Governo do Estado de São Paulo, dono do museu, com patrocínio do Instituto Credicitrus e apoio do Projeto Portinari.

Também compõe o espaço da Galeria Multimídia um totem interativo com uma coletânea de 200 obras emblemáticas de Portinari, entre elas, as das séries “Músicos e Casamentos”, “Chorinho”, “Frevo”, “Paisagens de Brodowski”, “Retirantes”, entre outras.

O museu abre para visitação gratuita de terça-feira a domingo, das 9h às 18h. Às quartas-feiras, o horário é estendido até às 20h.

