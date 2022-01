MST chega aos 38 anos com 90 mil famílias acampadas

Em quase quatro décadas de existência, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra assentou 450.000 famílias pelo país. Chega aos 38 anos com 90.000 famílias vivendo em barracas em 24 estados brasileiros. Essas famílias estão organizadas por meio da agricultura familiar e atuam em 1.900 associações comunitárias, 160 cooperativas e 120 agroindústrias que produzem alimentos para o campo e a cidade.

“A nossa luta é para além da conquista da terra, é pela transformação da realidade no campo, trazendo vida digna para as famílias, conquistas em torno dos assentamentos, das comunidades de reforma agrária, das cooperativas, das agroindústrias, da educação e da cultura, conquistas também para o povo brasileiro como um todo”, diz Ceres Hadich, dirigente nacional do MST no Paraná.