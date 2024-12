MPF abre inquérito para investigar contas do Cidadania em Sergipe

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério Público Federal de Sergipe instaurou um inquérito civil para apurar eventuais atos de improbidade administrativa envolvendo os dirigentes partidários responsáveis pela prestação de contas do partido Cidadania, relativa ao exercício financeiro de 2022, que foi declarada como não prestada pelo TRE-SE.

A resolução foi assinada pelo procurador da República Heitor Alves Soares, que atua no 2º Ofício do Combate à Corrupção da Procuradoria da República no Estado de Sergipe. Antes, o MPF já havia realizado procedimento preparatório.

A investigação terá prazo inicial de um ano para ser concluída.

