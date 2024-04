MP-SP empossa novo procurador-geral nesta terça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O novo procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, toma posse administrativa junto ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores às 15h desta terça-feira. A cerimônia ocorre na sede do Ministério Público paulista. Ele foi nomeado pelo governador Tarcísio de Freitas no último domingo.

A candidatura de Costa foi apoiada por Mário Sarrubbo, antigo chefe do MP-SP e atual secretário de Segurança Pública de Ricardo Lewandowski. A eleição, que escolheu uma lista tríplice entre cinco candidatos, ocorreu no sábado.

Com 3.697 votos válidos, a eleição teve outro candidato do grupo de Sarrubbo como o mais votado. José Carlos Cosenzo recebeu 1.004 votos, seguido por Antonio Carlos da Ponte (987), Paulo Sérgio de Oliveira e Costa (487), Tereza Exner (508) e José Carlos Bonilha (467).

Entre 2008 e 2009, quando o atual secretário estadual Gilberto Kassab foi prefeito de São Paulo, Costa geriu a pasta de Assistência e Desenvolvimento Social. Ele também foi diretor da antiga Febem, no governo de Geraldo Alckmin.

O novo procurador-geral tem 38 anos de atuação no Ministério Público. Em entrevista ao Radar, em janeiro, mostrou tom moderado e disse que “não perde o foco em extremos”.

Ele defendeu o uso de câmeras corporais pela polícia, desde que acompanhadas por outros elementos probatórios, e elencou o incremento dos acordos de não persecução penal como uma de suas propostas.