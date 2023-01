MP no TCU pede bloqueio de bens de Bolsonaro, Torres e Ibaneis

Sub-procurador-geral do Ministério Público no TCU, Lucas Furtado pediu há pouco a “indisponibilidade de bens” de Jair Bolsonaro, do governador afastado do DF, Ibaneis Rocha, e do ex-secretário de Segurança distrital Anderson Torres.

“Em razão de processo de Tomada de Contas e do vandalismo ocorrido no Distrito Federal no dia 8 de janeiro de 2023, que provocou inúmeros prejuízos ao erário federal, solicito seja decretada a indisponibilidade de bens dos Srs. Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, bem como do sr. Anderson Torres, secretário de segurança do Distrito Federal exonerado”, diz o pedido de Furtado.

A medida foi protocolada no processo relatado pelo ministro Vital do Rêgo. A avaliação no TCU é de que o pedido só deve ser analisado depois de as autoridades levantarem a conta total dos prejuízos e as responsabilidades objetivas de cada um dos citados no caso.