MP eleitoral também acha falhas em registros de Lula, Ciro e Tebet no TSE

Além de acionar o TSE para “sanar falhas” no pedido de registro de candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL), o Ministério Público Eleitoral constatou falhas na documentação apresentada por Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e outros três presidenciáveis — Leonardo Péricles (Unidade Popular), Sofia Manzano (PCB) e Pablo Marçal (Pros).

No caso dos três primeiros, os requerimentos foram apresentados na segunda-feira.

Sobre o registro de Lula, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Gonet Branco, identificou apontou que o petista não apresentou as certidões criminais de 1ª e 2ª instâncias da Justiça Estadual, expedidas para fins

eleitorais. E que o petista anexou documentação insuficiente sobre processos em que figura como parte na 1ª instância da Justiça Federal.

Já com relação ao pedido de candidatura de Ciro Gomes, o representante do MPE apontou que o candidato do PDT não está quite com a Justiça Eleitoral em razão de uma multa eleitoral.

Simone Tebet, por sua vez, foi instada a apresentar registros expedidos para fins eleitorais da 1ª e 2ª instâncias da Justiça Estadual, e também a apresentar as propostas defendidas por ela — o plano de governo foi divulgado nesta segunda.