Mourão aposta em Braga Netto para vice de Bolsonaro

Questionado nesta quarta-feira sobre a possível escolha do general Walter Braga Netto como vice na chapa de Jair Bolsonaro nas eleições desse ano, o vice-presidente Hamilton Mourão disse ver “indícios” de que o ministro da Defesa é o escolhido do presidente.

“A escolha do vice é feita sempre, na minha visão, tomando por base dois grandes eixos: um é a composição política que vai fortalecer a chapa e o Outro é o nome da confiança daquele que é o cabeça da chapa. Eu julgo que o ministro Braga Netto tem excelente relacionamento com o presidente Bolsonaro e é uma pessoa extremamente capacitada a ser o novo vice-presidente junto com o presidente Bolsonaro”, afirmou Mourão, em entrevista à CNN Brasil.

Descartado pelo companheiro de chapa em 2018, o general lembrou que o presidente até agora não anunciou seu vice.

“Existem indícios, né? Mas indícios são indícios. Então vou usar um velho aforismo aqui: eu acho que nessa hora tudo pode, nada pode, depende”, comentou.

Indagado se seria mais eficaz ter na sua posição um militar ou um nome com melhor articulação e diálogo com o Congresso, como por exemplo a ministra Tereza Cristina, Mourão afirmou que Bolsonaro sempre avoca para ele a interlocução com as forças políticas do Legislativo.

“É óbvio que, se ele escolher um quadro político, a exemplo da ministra Tereza Cristina, ele poderá ter mais facilidade e até atribuir determinadas tarefas para ela”, ponderou.