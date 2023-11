Morte de Zé Celso pode ser investigada em CPI na Câmara de SP

A morte do ícone do teatro paulistano, Zé Celso Martinez, pode ser investigada na CPI dos Furtos de Fios e Cabos, instalada na Câmara Municipal de São Paulo. O fundador do Teatro Oficina morreu aos 86 anos, vítima de queimaduras causadas por um incêndio em seu apartamento.

O autor do requerimento, vereador Hélio Rodrigues, pediu ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, o relatório do inquérito que apurou a morte do dramaturgo.

“A CPI quer entender se esse caso de grande repercussão pode ter sido ocasionado pela má qualidade dos condutores elétricos. A ideia é que se isso for comprovado, sirva de base para os trabalhos da CPI, no sentido de aprimorar a legislação vigente e criar novos mecanismos para inibir a comercialização de produtos fora das normas, além de intensificar a fiscalização”, diz o vereador, em nota.