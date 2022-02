Moro mudou de rota política para evitar trombada com Gilmar Mendes

Um importante aliado de Sergio Moro revelou num evento recente, em São Paulo, que o ex-juiz da Lava-Jato desistiu de se filiar ao União Brasil por temer a ação de Gilmar Mendes junto a caciques da sigla.

A influência do ministro do STF, segundo esse aliado de Moro, poderia fazer com que o projeto presidencial do ex-ministro de Jair Bolsonaro morresse na praia.

“Moro viu que poderia cair numa arapuca e ficar sem legenda”, diz um aliado.

Depois dos prazos fatais do TSE, o partido poderia deixar Moro sem legenda. No Podemos, Moro se sente mais seguro em relação a isso.