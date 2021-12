‘Moro é chefe de quadrilha’, diz Lula

Na entrevista que deu no fim da manhã desta quarta a uma rádio de Blumenau (SC), Lula atacou Sérgio Moro, que foi o juiz que o colocou na cadeia e que será seu concorrente no ano que vem na disputa pela presidência da República.

Segundo o petista, Moro e Deltan Dallagnol são “chefes de quadrilha” e que os processos que resultaram em sua prisão causaram prejuízos econômicos ao Brasil. Lula fez as críticas após ser questionado sobre sua avaliação do período em que ficou preso em Curitiba.

“Eu saí da cadeia muito mais preparado e com muito mais consciência sobre o que tinha acontecido no Brasil. Tenho consciência de que o Moro era chefe de uma quadrilha. Tenho consciência de que a Força Tarefa de Curitiba era uma quadrilha coordenada por Dallagnol. Isso já está provado”, disse.

Lula repetiu a versão do PT de que a Lava-Jato tinha um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA cujo propósito era o de atrasar o desenvolvimento do setor de engenharia e de petróleo e gás no país.

“O objetivo, além de me tirar das eleições de 2018 como aconteceu, era também o de desmontar toda a estrutura da Petrobras, que era a empresa que mais fazia investimentos do Brasil. Tentaram acabar com a indústria de óleo e gás. Tentaram acabar com a regulamentação envolvendo o petróleo para o povo brasileiro e acabaram com a indústria de engenharia do país. Esse processo que me levou à prisão gerou 4 milhões e 400.000 desempregos no Brasil. Esse processo que me levou à prisão efetivamente gerou um prejuízo de investimentos de 272 bilhões de reais e fez com que os estados deixassem de arrecadar 58 bilhões de reais. Tudo isso já está provado e denunciado”, afirmou o petista.