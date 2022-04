‘Moro além de traíra é mentiroso’, diz Bolsonaro sobre interferência na PF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro se manifestou nesta quinta-feira sobre o relatório da Polícia Federal que o livrou do caso que apurava suposta interferência na corporação e mandou um recado ao seu ex-ministro da Justiça.

“Sergio Moro, além de traíra, é mentiroso”, afirmou o presidente ao ler uma notícia sobre o tema.

Na última terça, a PF concluiu as investigações do inquérito sobre possível interferência de Bolsonaro na troca do comando da instituição — e que foi o estopim para a saída de Moro de seu governo, em abril de 2020.

O relatório final não atribuiu crimes nem ao presidente e nem ao ex-ministro da Justiça e Segurança Pública.

Eram investigados possíveis crimes de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de Justiça e corrupção passiva privilegiada por parte do presidente, enquanto Moro era investigado por denunciação caluniosa e crimes contra a honra.

O documento citou a falta de “prova consistente” contra Jair Bolsonaro. Em relação a Sergio Moro, o delegado Leopoldo Lacerda classificou como “indiscutível” o conhecimento do ex-juiz na área criminal e ressaltou que, ao depor aos investigadores, Moro não atribuiu crimes a Bolsonaro.